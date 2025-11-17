NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、11月23日（日）放送予定の第45話「その名は写楽」の予告、場面写真が公開されました。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK前回放送ではこれまでのキャストが続々と再登場し、クライマックスに向けて盛り上がってきました。そして次回はいよいよ「東洲斎写楽」を物語の中心に展開されるようです。※参考記事：【べらぼう】蔦重が世に送り出し