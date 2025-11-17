大阪12月限ナイトセッション 日経225先物50420+90 （+0.17％） TOPIX先物3362.5+9.0 （+0.26％） シカゴ日経平均先物50430+100 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 14日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500が下落した一方で、ナスダックは上昇。米連邦準備理事会（FRB）高官らの発言を受けて12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ期待が後退したほか、ホワイトハウスが政府機関の閉鎖によ