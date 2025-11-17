「11月17日」。今日は何の日でしょう？答えは「将棋の日」！江戸時代に行われていた「御城将棋」の式日（旧暦）にちなみ、日本将棋連盟によって制定されました。AIの登場により、プロ棋士のトレーニングや研究がより高度になっている将棋界の今と昔について、調べてみました。1990年代には女性ファンも急増！公益社団法人・日本将棋連盟（東京都渋谷区千駄ヶ谷）が、「将棋の普及とファンとの交流」を目的として、1975（昭和50）年