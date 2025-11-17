「広島秋季キャンプ」（１６日、日南）広島の二俣翔一内野手（２３）が１６日、新井貴浩監督（４８）から実演指導を受けた。指揮官は「フォーム的なモノではなく、考え方。何とか三振だけはしたくない時に『自分はこうしていたよ』と伝えた」とヒントを授けた。例に挙げたのは、１死三塁で二遊間が定位置で守っている状況。今季の二俣は逆方向を意識するあまり、内角球に三振する場面が目立った。新井監督は「（右肩が）下