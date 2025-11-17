女子フリー演技する渡辺倫果＝レークプラシッド（共同）【レークプラシッド共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第5戦、スケートアメリカ最終日は16日、米レークプラシッドで行われ、女子でショートプログラム（SP）首位の渡辺倫果（三和建装・法大）はフリー3位の合計210.96点で2位に入った。トリプルアクセル（3回転半）―3回転トーループの連続ジャンプに成功し、第2戦3位に続く表彰台。ミラノ・コルティ