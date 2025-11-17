最近なんだか服がしっくりこない……そんな “ファッション迷子” の40・50代におすすめなのが【グローバルワーク】。シンプルなのに旬を感じる「即戦力トップス」が豊富で、日常にちょうどいいおしゃれが楽しめそうです。今回は、スタッフさんの着こなしとともに、トップスの魅力をお届けします。毎日のコーデにちょっと自信が持てるヒントが見つかるかも。 トレンドのレイヤードコーデが楽しめる