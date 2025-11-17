ダイソーで珍しいホッチキスを発見しました！パッケージの「綴じるのもリロードも指1本でラクラク！」という文言に惹かれて購入。確かに指1本で楽に綴じることができて驚きました！針の交換も簡単で快適な使い心地。最大12枚の紙を、スムーズに綴じることができて便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ホッチキス（黒、省力タイプ）価格：￥330（税込）最大綴じ枚数（約）：12枚対応する針：10号針販売ショップ：