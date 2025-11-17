お騒がせセレブのキム・カーダシアン（４５）がエマ・グレーデとともに２０１９年に共同設立したシェイプウェア・アパレルブランド「ＳＫＩＭＳ」が、２億２５００万ドル（約３５０億円）の新規資金調達を実施し、企業価値が５０億ドル（約７７２０億円）に達した。 【写真】ど派手なピンクの衣装でポーズを決めるキム・カーダシアン キムは声明で、「ＳＫＩＭＳを次のレベルへと進化させ、業界の新