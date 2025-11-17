レジ袋って、1回使ったくらいで捨てるのは勿体ないですよね。ゴミ袋に活用するのが定番ですが、レジ袋をより便利に使えるグッズをダイソーで発見しました！その名も『ダストミニラック』。Lサイズのレジ袋にちょうどいいサイズのゴミ袋スタンドです。使わない時は折りたためるので、コンパクトに保管できるのも魅力です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダストミニラック価格：￥110（税込）サイズ（約）：【折りたたみ