毎日長時間働くオフィスビルは、ただ仕事をする場所ではなく、心身ともに快適に過ごせる場所であることが求められている。仕事の合間のリフレッシュや、効率を高めるための環境整備は重要だ。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、BtoBリノベーション事業を手掛けているRENOXIAと共同で、全国の社会人男女250人を対象に「オフィスビルに欲しい施設」についてのアンケートを実施、ランキン