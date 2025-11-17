「急な火は消したが、あちこちに火種が残りました」。韓米首脳会談の結果であるジョイントファクトシート（共同説明資料）に対する財界の評価だ。7月31日に暫定合意してから100日以上ぶりに関税交渉が一段落した点で最悪の不確実性は除去した。だが条件が付いたり、後続交渉が必要だったり、状況がいつどのように変わるかわからないという側面で安心するのは早いという反応だ。成果は明らかだ。韓国製自動車・部品関税を競合国水準