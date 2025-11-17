韓国野球が「世界1位」の日本と劇的に引き分けた。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督が率いる韓国代表は16日、東京ドームで行われた「2025K−ベースボールシリーズ」の日本代表との評価試合第2戦で、金周元（キム・ジュウォン）が9回裏二死から同点ソロ本塁打を放ち7−7で引き分けた。前日（15日）の第1戦で4−11と逆転負けを喫した悔しさをやや晴らす結果となった。プロ1軍の選手が出場した大会で韓国が日本に勝利したのは2015