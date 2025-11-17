17日（月）北日本は荒れた天気で、次第にふぶきになりそうです。＜17日（月）の天気＞低気圧が急発達しながら北海道の北を進んでいます。北海道では朝のうちは南風とともに雨が強まる見込みです。寒冷前線の通過とともに次第に雪に変わり、夜にかけて西よりの暴風が吹くおそれがあります。東北も日中は雷雨となり、夜は雪に変わってふぶくところがあるでしょう。午後は北陸や山陰でも雨が降り出す見込みです。関東〜九州では乾燥し