ピーチ・アビエーションは、夏スケジュールの国際線8路線で航空券の販売を、11月13日午後1時から開始した。対象となるのは、東京/羽田・大阪/関西〜ソウル/仁川・台北/桃園線、大阪/関西〜高雄線、東京/成田・名古屋/中部・沖縄/那覇〜台北/桃園線の8路線。搭乗期間は2026年3月29日から10月24日まで。ソウル/金浦発着便は当局との調整終了後、12月以降に販売を開始する。