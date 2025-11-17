「老後に不幸になる人」とは、どんな人だろうか。浪費家のように今を楽しみすぎる人か？ それとも、節約家のように将来ばかり見て、今をないがしろにして生きる人か？ 話題を集めるベストセラー書籍『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』は、私たちに「老後への備え」と「今しかできないこと」のバランスを問いかける一冊だ。「老後」と「今」、どちらを優先すべきか――その最適解を探すなかで、酒とギャンブル好