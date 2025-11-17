自分が金持ちだったら、こんな小さな出費は気にしないのに――。そう思った瞬間こそ、あなたは“金持ちになれない思考”にハマっている。世界的話題作『アート・オブ・スペンディングマネー1度きりの人生で「お金」をどう使うべきか？』が教えるのは、資産を増やす以前に「お金の使い方」を見直すことの重要性だ。今回は、本書から、散髪代を支払うのさえためらったという世界的な資産家の驚くべきエピソードとともに、その真理