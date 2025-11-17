セールで得する人と損する人の違いは何か。金融教育家の上原千華子さんは「売り文句につられて衝動的に買い物をすると、後で後悔する可能性が高い。セールが始まる前から準備をしているかどうかで差が出る」という――。写真＝iStock.com／Tevarak※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tevarak■10万円以上使う覚悟を決めた人も…11月後半は、ECサイトや実店舗が「ブラックフライデー」一色になる季節。つい「お得」の文字に