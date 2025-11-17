付き合った男性には、どんどん出世して欲しいと願うもの。女性の中には、付き合った男性がドンドン出世する、不思議な力を持った人がいます。そのような女性は、どのような特徴があるのでしょうか。そこで今回は、みなさんに男性を出世させる女性となって頂くべく「男性を出世させる女性の特徴９パターン」を紹介させていただきます。【１】否定せず、話に耳を傾ける。最初から否定せずに、ひとまず男性の話を受け入れるという特徴