鶴岡市で17日朝、住宅敷地内に子グマ1頭が出没し、市は緊急銃猟を判断し、駆除しました。鶴岡市によりますと、16日午後2時35分ごろ、鶴岡市稲生1丁目の住宅敷地内にある柿の木にクマが上っているのを住民が目撃し、警察に通報しました。クマは目撃から40分後にその場から移動し、市や警察、地元の猟友会が捜索しましたが見つかりませんでした。その後、17日午前6時ごろ、猟友会のメンバーが同じ柿の木を見に行った所、16日目