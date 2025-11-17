ナチュラルコスメブランドSABONが贈る2025年ホリデー限定「マジェスティック・ガラ コレクション」が、11月27日より数量限定で登場します。一夜限りの豪華な晩餐会をテーマに、優雅で気品あふれる香りと人気のボディケアが詰まった特別なキットが勢ぞろい。大切な人への贈り物にはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり♪限定デザインのギフトボックスとともに、心まで満たされる冬のケアを楽しめます。 贅沢な香りを