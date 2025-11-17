イランの核問題をめぐり、IAEA（＝国際原子力機関）が濃縮ウランの把握が困難と懸念を強める中、アラグチ外相は「未申告の核濃縮施設は存在しない」と強調しました。【映像】イランの核施設アラグチ外相は16日に開かれた集会で、核施設を攻撃したアメリカなどに対して「外交、そして尊厳と敬意のある言葉以外に解決策はない」と述べました。また「未申告の核濃縮施設は存在しない」として、すべての施設はIAEAの監視下にある