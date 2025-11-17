＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン最終日◇16日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞大逆転とはならなかったが、西村優菜はこの最終戦に充実感を示した。最終日は4バーディ・3ボギーの「69」。トータル8アンダーはスタート時の15位から21位タイに下がったが、自信ばかりが積み重なった4日間だった。【写真】西村優菜さんがドレスアップしました今大会終了後のポイントランキングに基づき、来年の出