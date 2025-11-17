【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優として数々の作品に出演し、声優ユニット TrySailとしても活躍する人気女性声優・麻倉もも。先日発表された2026年2月14日(土)開催のバレンタインイベントについて、公式タイトル「LAWSON premium event 麻倉もも もChoっと甘い♡ MoChoの Chocoパーティー」とイベントロゴが新たに公開された。本イベントは、麻倉がオフィシャルサイト「TrySail Portal Square」の有料会員を対象に