俳優の松下奈緒さん（40）が2025年11月11日、自身のインスタグラムを更新。もっふもふの愛犬との2ショットを披露した。「やっぱり写真嫌いみたいですわん」松下さんは、「今日、11月11日（わんわんわんわん）の日ですわん」といい、犬の絵文字を添えて、もっふもふの愛犬を抱えた2枚の写真を投稿。また、「本当は11/1『犬の日』なんだそうですが、うちは1回多いわん」と松下さん。そして、「やっぱり写真嫌いみたいですわん」との