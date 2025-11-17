【本日の予定】ドル高円安継続警戒、行き過ぎ感にも注意 先週末の市場でドル円は１５４円７０銭台まで上昇後、週末を前にしたポジション調整などもあって１５３円６２銭まで一時ドル売り円買いとなった。その後１５４円７０銭台を回復するなど、下に往って来い。ドル高円安基調の強さが意識される展開となっている。 １５５円前後の重さが意識されるが、先週末のいったん調整を経て、過熱感が少し後退し、上に行きやす