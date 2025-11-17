東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値154.55高値154.76安値153.62 156.14ハイブレイク 155.45抵抗2 155.00抵抗1 154.31ピボット 153.86支持1 153.17支持2 152.72ローブレイク ユーロドル 終値1.1621高値1.1654安値1.1606 1.1696ハイブレイク 1.1675抵抗2 1.1648抵抗1 1.1627ピボット 1.1600支持1 1.1579支持2 1.1552ロ&#12