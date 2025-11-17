○経済統計・イベントなど ０８：５０日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １０：３０日・１０年物物価連動国債の入札 １３：３０日・鉱工業生産（確報値） １３：３０日・設備稼働率 ２２：３０米・ニューヨーク連銀製造業景気指数 ２３：００米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演 ○決算発表・新規上場など ※名証ネクスト上場：ハンワホームズ （注）米連