Image: shutterstock これはエクストリーム進化だわ。一部の動物は、進化の過程で振り切った選択をしちゃうようです。一般的なウニはその代表みたいなもので、体中がとげ状の神経系で覆われています。その神経ネットワークの一部には、人間の目の構造に似た光を感じる細胞まで備わっているそうです。ウニは脳である科学誌Science Advancesに掲載されたオープンアクセスの研究結果によると、