長男のお嫁さんは少々見栄っ張りな性格。そのお嫁さんが発したひょんな見栄っ張り発言によって、家に予期せぬ訪問者が現れて！？ 筆者の知人のマダムが実際に体験した嫁エピソードをご紹介します。 お嫁さんは「見栄っ張り」 長男のお嫁さんは、とても明るく元気な女性だけど、少々見栄っ張りな性格。 実家は普通のサラリーマン家庭だけど、ママ友には「うちの実家は会社を営んでいて」 と言ったり、フリマアプ