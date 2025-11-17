ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）が11月14日、Instagramストーリーズを更新。大谷翔平（31）についてコメントした。 投稿されたのは、ドジャースのInstagramから引用した大谷のMVP受賞を称える画像。山本は絵文字をつけつつ「4度目」「SUGOI」と先輩である大谷の偉業を祝福した。大谷のMVP受賞は3年連続4度目となる。 【画像】「SUGOI」と大谷翔平のMVP受賞を祝福する山本由伸の