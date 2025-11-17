１７日の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均株価は前週末終値を挟んだ比較的狭いレンジで強含みもみ合いとなりそうだ。軟調に推移した場合でも下値は堅く、５万円大台は維持できそうだが、一方で上値も限定的で５万円台半ばでは戻り売り圧力が意識される公算が大きい。前週末は日経平均が終値ベースで９００円あまりの大幅安となったが、日本だけでなくアジア株市場が軒並み下落、これを引き継ぐ格好で欧州株市場も