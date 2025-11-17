ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月21日、同社が展開する家庭用ゲーム機 PlayStation 5（PS5）の新モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」をソニーストアや家電量販店、ECサイトで発売する。希望小売価格は5万5000円で、予約を受け付けている。●ディスクドライブのないデジタル・エディション 一部デザインのリニューアルも新製品は、日本での使用に限定したPS5。超高速SSD、3Dオーディオ