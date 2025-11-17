独ドイチェ・ベレの中国語版サイトはこのほど、「中国政府が世界経済をコントロールするための方法」とする南ドイツ新聞の記事を紹介した。記事はまず、中国政府がオランダに本社を置く中国資本の半導体メーカー、ネクスペリアの半導体製品の輸出再開を認めたことに触れた上で、「これは朗報のように思えるが、この一見友好的な姿勢の裏には、新たな管理メカニズムが隠されている。中国政府が構築している広範かつ複雑な管理システ