モデルでフルート奏者のCocomi（24）が17日までに自身のインスタグラムを更新。季節を感じるオフショットを公開した。「紅葉が奇麗でした」と書き出したCocomi。紅葉を持ってうれしそうな表情を浮かべる写真をアップした。Cocomiは俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の長女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月にCocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。