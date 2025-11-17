◇第56回明治神宮野球大会 大学の部(14〜19日、神宮球場)明治神宮大会は16日、大学の部の2試合が行われました。延長戦にもつれ込んだ明治大(東京六大学)と立命館大(関西五連盟第二代表)の一戦は、立命館大が勝利を収めました。立命館大は2点を先行されるも、西野啓也選手のホームランなどで追いついて延長戦へ突入。迎えた延長10回表には、川端一正選手が満塁から走者一掃のタイムリー3ベースを打つなど一挙5得点し、明治大を突き