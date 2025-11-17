女子団体追い抜きで優勝した（左から）高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃＝ソルトレークシティー（共同）【ソルトレークシティー共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第1戦最終日は16日、米ソルトレークシティーで行われ、団体追い抜きの女子は日本（高木、野明、佐藤）が2分52秒13で優勝した。500メートルは女子で第2日に3位となった吉田雪乃（寿広）、男子の森重航（オカモトグループ）らが出場する。