建築士の女性（中央）の講演が行われた「夜会」＝札幌市中央区札幌市中央区のゲストハウスで、シェフの手料理を楽しみながら、地元のさまざまな分野で活動する人の講演に耳を傾ける「夜会」が月2回開かれている。「北海道の魅力を再発見する」をテーマに、参加者らで気兼ねなく交流するのが狙い。主宰する新聞販売所経営伴野卓磨さん（48）は「今どき情報だけならいくらでも手に入るが、実際に人と会うことで生まれるものがある