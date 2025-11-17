MBSの玉巻映美アナウンサーが17日までに自身のインスタグラムを更新。第2子出産を発表した。新生児を抱える写真をアップした上で「私ごとですが、このたび第二子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気で、慣れない2人育児に奮闘中です(手が2本じゃ足りません…)」と発表した。「まだまだ小さいと思っていた2歳の長女が、新生児と比べると巨大に見えるから驚き！(当たり前か)そんな上の子の成長が嬉しくもあり、すでに寂し