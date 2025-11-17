モデルで女優の田中芽衣(25)が16日までに自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。 【写真】生まれたばかり3ショットで重なる手のシアワセ 「この度、無事に第一子を出産いたしました。母子ともに健康です。新しい命と向き合う毎日は、初めてのことばかりで戸惑うこともありますが、一つ一つの瞬間が愛おしく、尊い時間を過ごしています」とつづり、親子3人が手を重ねたモノクロの写真と赤ちゃんの口元を写した