◆スピードスケート▽Ｗ杯第１戦最終日（１６日、米ソルトレークシティー）女子団体追い抜きが行われ、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（立大）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）が出場し、２分５２秒１３で２シーズンぶりの優勝を果たした。３人が最後まで隊列を変えることなく、ピタリとつき序盤からのハイペースを保ち、２位のカナダに０秒２７先着した。男子団体追い抜きで日本は３分３８秒９０で５位だった。女子５０