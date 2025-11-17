朝はノロノロのバイパスが「ハイウェイ」に!?国土交通省 岐阜国道事務所が2025年12月14日に、岐阜市内を東西に貫く国道21号「岐大バイパス」の「岐阜市内立体」について、本体工事の起工式を開催します。“日本有数の事故多発地帯”ともいえるバイパスの抜本的な改良工事がいよいよ始まります。【見違える!?】これが「岐大バイパス」の立体化区間と「車多すぎ」状況です！（地図／写真）岐大バイパスは岐阜市と大垣市を結ぶ23.