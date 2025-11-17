自分の個性を生かすことがツキを招く週。習い事や推し趣味活動も◎。新たな才能を発見できそう。仕事は押したり引いたりメリハリが成功の秘訣。直球勝負は失敗の元。恋愛も出会いの活動を広げていくと運命を引き寄せられます。また、金運は美容への投資は惜しまないこと。