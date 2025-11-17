オンもオフも誰かに頼られることが、モチベーションアップに繋がる週。また、プライベート運も充実します。アートの世界を満喫できる旅が特にオススメ。ただ、金運は見栄を張って散財しそう。気をつけて。恋愛は、マインドよりフィジカルな結びつきに比重が置かれる予感が。