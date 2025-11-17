海の幸に恵まれている富山県は、寿司を通じて県の魅力を発信するためのイベントを開催しました。【映像】真剣な表情で寿司を握る子どもたち富山駅で16日に開かれたイベントは、富山県と、寿司の消費額が去年、初めて日本一となった富山市が民間の団体とともに開催しました。会場では、フレンチやイタリアンの調理法を生かしたクラフト寿司や、寿司ネタをラベルにした地酒などが提供されました。この他、寿司を握る体験コー