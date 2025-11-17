収束や縮小することが開運アクション。下手に行動範囲を広げるとトラブルや面倒なことに遭遇する恐れが。レジャーも行き慣れたスポットがオススメ。仕事は一見地味な作業や苦手な分野にチャンスが繋がって行きそう。恋愛は、アプリ系はNG。知人の紹介に運命が潜んでいます。