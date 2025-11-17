ポジティブな波動で過ごせる週。金運も◎。週末はプレミアムなショッピングも楽しめます。また、仕事はダメ元的なチャレンジに成功が潜んでいそう。美容は漢方や鍼灸など東洋系の施術がデトックスに。恋愛は存在感の漂うタイプと進展しそう。獅子座も運命パーソン。