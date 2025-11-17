グローバルな分野に幸運が潜んでいる週。海外旅行や英会話のブラッシュアップも開運に。仕事はスピード重視が成功キー。丁寧でもスローにこなしていると裏目に出そう。金運はレジャーなど楽しいことの投資にツキあり。恋愛は低め。ピンとこない人ばかりアプローチされそう。