免疫力が下がり体調を崩しやすい週。寝不足はNG。また、対人面は好きな人と不協和音に陥る恐れが。仕事も目立つほど足をすくわれそう。新しいチャレンジは避け淡々と過ごすと運気アップに。恋愛は○。共通の趣味やサークルの仲間などが楽しい出会いを運んでくれそう。