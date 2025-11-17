「せこいマウンティング」を受け流す方法をご紹介します（写真：Fast&Slow／PIXTA）1日中、相談者の話を聴くのが仕事です。それでも疲れないのは、疲れないように聴いているからです――。そう語る心理カウンセラーの山根洋士氏によれば、「聴き疲れ」をしないためには、ちょっとしたコツがあるそうです。そこで本稿では、「聴き疲れ」の代表格ともいえる上司や先輩からの「マウンティング」を受け流すための技術について、同