「ブレイキング・バッド」のヴィンス・ギリガンが製作・監督・脚本、スピンオフ「ベター・コール・ソウル」キム役のレイ・シーホーンが主演を務める最新作「プルリブス」は、“幸福”に感染した世界を描くSFドラマシリーズだ。いわゆる“終末世界”とは一線を画し、さまざまな解釈を許す独自の世界観が作品の核となっている。 この記事には、「プルリブス」シーズン1第1話『我々とは私たち』